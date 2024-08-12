Ndour'un İstanbul'a ineceği saat belli oldu

Beşiktaş, flaş bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere.

Rafa Silva, Paulista ve Ciro Immobile'nin ardından siyah-beyazlılar, Fransız devi PSG'nin 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak transfer etti.

BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.''