Ndour'un İstanbul'a ineceği saat belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ndour'un İstanbul'a ineceği saat belli oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, bugün saat 20.55'te İstanbul'da olacak.

Beşiktaş, flaş bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere.

Rafa Silva, Paulista ve Ciro Immobile'nin ardından siyah-beyazlılar, Fransız devi PSG'nin 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak transfer etti.

BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.''

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