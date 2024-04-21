Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına atasözünün anlamı nedir?

Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin yaptığınız iyiliklerin ya da kötülüklerin zamanla kendisine tekrar döneceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kişinin yaptığı her şeyin kaderini belirlediği dolayısıyla da hayatının bir döngüsünü oluştuğunu; kişinin kendi ektiğini biçeceğini anlatır.

"Ne verdin ki elime ne süreyim yüzüne" ya da "Herkes ektiğini biçer" atasözleriyle benzer anlamlar taşımaktadır.

NE DOĞRARSAN AŞINA O GELİR KAŞIĞINA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Gençliğinde kayınvalidesi hastayken kendisi bakmamıştı şimdi gelmiş burada ağlıyor, ne doğrarsan aşına o gelir başına."