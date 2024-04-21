Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına atasözünün anlamı nedir?
Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin yaptığınız iyiliklerin ya da kötülüklerin zamanla kendisine tekrar döneceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kişinin yaptığı her şeyin kaderini belirlediği dolayısıyla da hayatının bir döngüsünü oluştuğunu; kişinin kendi ektiğini biçeceğini anlatır.

"Ne verdin ki elime ne süreyim yüzüne" ya da "Herkes ektiğini biçer" atasözleriyle benzer anlamlar taşımaktadır.

NE DOĞRARSAN AŞINA O GELİR KAŞIĞINA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Gençliğinde kayınvalidesi hastayken kendisi bakmamıştı şimdi gelmiş burada ağlıyor, ne doğrarsan aşına o gelir başına."

Son Haberler
Özgür Özel'den 'saçını boyattı' iddiasına yanıt Gündem
Özgür Özel'den 'saçını boyattı' iddiasına yanıt
Şevval Sam reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk defa görüntülendi Magazin
Şevval Sam reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk defa görüntülendi
Bitcoin halving tamamlandı. Kripto paralar böyle tepki tepki Ekonomi
Bitcoin halving tamamlandı. Kripto paralar böyle tepki tepki
Erdoğan'ın ABD ziyareti iptal edildi. Sebebi için flaş iddia Dünya
Erdoğan'ın ABD ziyareti iptal edildi. Sebebi için flaş iddia
Kütahya’da trafik kazası: 5 yaralı Yerel Haberler
Kütahya’da trafik kazası: 5 yaralı
Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu. Satın alacağı kulüp ortaya çıktı Spor
Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu. Satın alacağı kulüp ortaya çıktı
ABD’den İsrail Ordusu ile ilgili tarihi karar. İlk kez gerçekleşecek Dünya
ABD’den İsrail Ordusu ile ilgili tarihi karar. İlk kez gerçekleşecek