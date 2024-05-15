Ne Galatasaray ne Beşiktaş. Süper Lig ekibinden Weghorst bombası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ne Galatasaray ne Beşiktaş. Süper Lig ekibinden Weghorst bombası
Trabzonspor, Onuachu'yu transfer edememesi durumunda Burnley'de forma giyen eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'u gündemine aldı.

Trabzonspor, gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefini güçlendirmek için bomba bir transfer yapmaya hazırlanıyor.
Southampton kulübünün 15 milyon euro talep ettiği kiralık golcü Paul Onuachu için arayışlar hızla başladı.

Gündemde, Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı İheanacho ve Dinamo Zagreb'in Hırvat forveti Petkovic gibi isimler bulunmakla birlikte, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kalbinde tanıdık bir isim olan Wout Weghorst yatıyor.

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BEŞİKTAŞ'TAN İNGİLİZ DEVİNE TRANSFER OLMUŞTU

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan 31 yaşındaki Hollandalı yıldız, Dünya Kupası'ndan sonra gelen Manchester United teklifini kabul ederek Premier Lig devinin yolunu tutmuştu. Ancak Kırmızı Şeytanlar'da beklenen performansı gösteremeyen Weghorst, sezon sonunda Burnley'e dönerek ardından Hoffenheim'a kiralanmıştı.

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Beşiktaş'ta yarım sezon geçiren Weghorst, Süper Lig'de 16 maçta 8 gol ve 4 asistle göz doldurmuştu. Manchester United'a ani bir transfer olan Hollandalı santrfor, toplamda 31 maça çıkıp 2 gol atıp 3 asist yaparak beklentilerin altında kalmıştı.

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Premier Lig'de beklenen patlamayı yaşayamadan Burnley'e geri dönen Weghorst, yaz transfer döneminde Hoffenheim'a kiralandı. Alman ekibi Weghorst için Burnley'e 1.5 milyon euro ödedi. 1 yıllık sözleşmesiyle Hoffenheim forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, 29 maçta 7 gol atıp 4 asist yaparak performansını gösterdi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Hollandalı golcü Weghorst'un adı geçen transfer döneminde sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.

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