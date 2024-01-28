Show TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Ne Gemiler Yaktım yeni bölümünde final yaparak ekranlara veda edecek. Ne Gemiler Yaktım final fragmanı yayınlandı. Peki, Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor? Ne Gemiler Yaktım final ne zaman?

NE GEMİLER YAKTIM FİNAL NE ZAMAN?

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Ne Gemiler Yaktım final yapıyor.

Ne Gemiler Yaktım final bölümü 28 Ocak Pazar yani bu akşam Show TV’de ekran yolculuğunu noktalayacak.

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NEDİR?

Show TV'nin sevilen dizisi 'Ne Gemiler Yaktım', izleyicileri etkileyici hikayesi ve güçlü karakterleriyle ekrana bağlamaya devam ediyor.

Ne Gemiler Yaktım dizisinde Yasemin ve Fidan'ın yaşamları, anne olma teması etrafında kesişiyor ve birbirine bağlanıyor.

Fidan, karanlık bir geçmişe sahip olan kocası Rutkay'dan kaçma kararı alır. Bu zorlu karar, yaşamını başka bir yön doğrultusunda şekillendirmek için cesaret gerektirir. Baş komiser Toprak ise Rutkay'ın gölgesindeki kirli işleri ortaya çıkarmak için kararlı bir şekilde adım atar. Bu sırada, Yasemin ise Fidan'a destek olmak ve onun ayakta durmasına yardımcı olmak adına elinden gelenin en iyisini yapar.