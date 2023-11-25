Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm ne zaman? Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Show ekranlarında yayınlanacak olan Ne Gemiler Yaktım dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm ne zaman? Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor?

KAYNAK: Haber Merkezi
Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm ne zaman? Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor?

Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerinde yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Ne Gemiler Yaktım’ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım ilk bölüm ne zaman? Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor?

NE GEMİLER YAKTIM İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi 4 Aralık Pazartesi Show TV ekranlarında ilk bölümüyle görücüye çıkıyor.

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NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan 'Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncu kadrosunda Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.

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