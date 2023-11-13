Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerinde yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisinin fragmanı yayınlandı. Ne Gemiler Yaktım’ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım konusu nedir? Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor?

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan 'Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncu kadrosunda Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.

NE GEMİLER YAKTIM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Banu Kiremitçi Bozkurt'un imzası olan Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım' için meraklı bekleyiş devam ediyor. Başrol oyuncuları Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i ilk kez gördüğümüz tanıtımda kadınların ilişkilerine vurgu yapılırken 'Kadınlar ikiye ayrılır, birbirinin kurdu olanlar ve birbirinin yurdu olanlar' sözleri dikkat çekiyor. Deniz Baysal'ın hayat verdiği Yasemin ve Devrim Özkan'ın canlandıracağı Fidan'ın yollarının kesişmesiyle iki kadının yaşayacakları şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Ne Gemiler Yaktım dizisinin yayın tarihi henüz belirlenmedi. Yakında Show TV ekranlarında yayınlanacak.