MN, araştırma benderimki.com aracılığıyla 15 yaş üzeri Türkiye geneli 1501 kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırması yaptı. Yapılan araştırmada. Son yıllarda, sağlık ve ekonomik koşullarla sürekli mücadele, inişli çıkışlı bir hayatı da beraberinde her 3 kişiden 1’inin kendini mutsuz hissettiği kaydedildi.

Stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Günlük hayatta iş, aile, sosyal sorumluluklar ve kişisel beklentiler, bireylerin üzerindeki baskıyı artırarak stres seviyesini yükseltiyor. Türkiye özelinde durumu değerlendirmek için gerçekleştirdiğimiz anket ile toplumumuzda stresin yaygınlığını, kaynağını ve etkilerini daha iyi anlamayı amaçladık. Anket sonuçlarını paylaşırken bu konudaki farkındalığı artırmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor.

NG Araştırma olarak bu soruların cevaplarını öğrenmek için 11-22 Eylül 2024 tarihleri arasında, benderimki.com aracılığıyla 15 yaş üzeri Türkiye geneli 1501 kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırması yaptı. Demografik dağılımda genel olarak Türkiye nüfusuna paralel katılımın takip edildiği, eğitim seviyesi açısından lise ve üzerine ağırlık verdiği bu çalışmada gelinen sonuçlar.

Ne kadar mutluyuz?

Mutluluk, bireylerin yaşam kalitesini ve genel memnuniyetini anlamak adına önemli bir göstergedir. Katılımcılara son zamanlarda ne kadar mutlu olduklarını soruldu.?

Katılımcıların %33’ü kendini ne mutlu ne de mutsuz hissediyor. Son senelerde sağlık ve ekonomik koşullarla sürekli mücadele, inişli çıkışlı bir hayatı da beraberinde getirdi. Her 3 kişiden 1’inin kendini bu şekilde ifade ediyor olması, hayatlarında hissizleştikleri bir noktaya geldiklerini gösteriyor olabilir mi?

Diğer cevap verenlerde ise %23’ü kendini mutsuz hissediyor. Mutlu hissedenlerin oranı ise %44.

Stresli miyiz?

Stresin hayatımıza olan etkilerinden kaçınmak için birçok yol arıyoruz. Peki, gerçekten stresten kaçabiliyor muyuz? Katılımcılara günlük hayatta ne kadar stresli olduklarını soruldu.?

Bu soruya gelen yanıtları incelediğimizde stresin birçok insanın hayatının bir parçası olduğunu görüyoruz. Her 10 kişiden 4’ü kendini stresli hissederken, yaklaşık 5’i ise kısmen stresli olduğunu belirtti.

Her 10 kişiden yalnızca 1’inin stres yaşamadığını belirtmesi de oldukça düşündürücü!

Strese sokan nedenler ne?

Stres oranının ne kadar yüksek olduğunu gördük. Peki, bizi en fazla strese sokan sebepler neler?

Her 3 kişiden 1’inin en büyük stres kaynağı ekonomik sebepler. 5 kişiden 1’inin ise gelecek kaygısı.

Stresli olduğunu belirtenlerin yaklaşık yarısı stresle başa çıkmak için birşeyler yaparken diğer yarısı oluruna bırakmış durumda.

Gelecekte mutluluk görüyor muyuz?

İnsanların şu anki durumları ile ilgili fikir edindik. Peki, gelecekten beklentileri neler? Gelecekte daha mutlu olacaklarını düşünüyorlar mı?

Her 10 kişiden 4’ü gelecekte daha mutlu olacağını düşünüyor. 10 kişiden 3’ü şimdiki kadar mutlu olacağını düşünürken, 3’ü ise gelecekte daha az mutlu olacağını düşünüyor.

Araştırmamıza katılamamış olabilirsin ancak senin de yorumlarını okumak isteriz! Sorularımıza senin cevapların ne olurdu? Facebook, Instagram, Twitter ve burada blog yazımızın altında yorumlarını paylaşmanı bekliyoruz.

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