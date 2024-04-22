Ne oldum dememeli ne olacağım demeli atasözünün anlamı nedir?

Ne oldum dememeli ne olacağım demeli atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsanların mevcut başarılarının, mal ve mülklerinin veya sahip oldukları konumları abartmamaları ve kibirli davranmamaları gerektiğini vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır.

Bunun yanında, kişinin geleceğe dönük hedefler koyması ve kendini geliştirmeye devam etmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Başarıların ve mevkilerin kalıcı olmadığı, her zaman daha fazla gayret ve çaba gösterilmesi gerektiği mesajı vermektedir.

NE OLDUM DEMEMELİ NE OLACAĞIM DEMELİ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Malına güvenip gününü gün etme her şey bir depremle yangına bakar, ne oldum dememeli ne olacağım demeli..."