Ne Ortadoğu ne Kafkaslar Üçüncü Dünya Savaşı burada çıkabilir

Küresel ısınma sonucu önemi gittikçe artan Kuzey Kutbu, stratejistler tarafından gelecekte savaş çıkması beklenen bölgeler arasında başta gösteriliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde, doğal kaynakları ve yeni ticaret yollarıyla dikkat çeken Kuzey Kutbu'nun hakimiyeti için ülkeler arası yarışın giderek büyüdüğüne dikkat çekildi.

Dünyanın 2024 yılına girmesiyle birlikte İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna savaşlarına odaklanmışken Sahra Altı Afrika, Sudan ve Myanmar'da da sıcak çatışmalar yeni yılda da güncelliğini koruyor.

Öte yandan birçok uzmanın gözü, son dönemde rekabetin artarak yoğunlaştığı Kutup bölgesinde. Daily Mail'e demeç veren birçok askeri uzmana göre bölge ülkelerinin yanında ABD, Rusya ve Çin, Kuzey Kutbu'nda üstünlük sağlamak için birbiriyle adeta yarışıyor.

KUZEY KUTBUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Son yıllarda buzulların erimesiyle bir zamanlar buzlar altında kalan Kuzey Kutbu'ndaki doğal kaynaklar ortaya çıkmaya başladı. ABD'nin verilerine göre bölgede 90 milyar varil petrol, 40 milyar varil doğalgaz rezervi bulunuyor.

Ayrıca modern batarya ve çip üretiminde kullanılan ender madenlerin de bölgede bol miktarda bulunduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kutbu, yenilenebilir enerji üretimi açısından da büyük önem arz ediyor. İzlanda ve Finlandiya gibi bölgeye yakın ülkeler halihazırda bölgede hidroelektrik ve jeotermal enerji üretimine başladı.

Kuzey Kutbu'nda buzulların erimesiyle ortaya çıkan ve sevkiyat süresini ciddi ölçüde kısaltacak yeni ticaret yolları da gözlerin üzerine çevrilmesine yol açıyor.

RUSYA REKABETTE ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanların tespitine göre, son yıllarda Kuzey Kutbu'na yatırımları artıran Rusya, bölgedeki küresel rekabette öne geçerek büyük avantaj elde etti. Sovyetler Birliği döneminden kalan bölgedeki çok sayıda üs, radar istasyonu ve füze fırlatma merkezi son yıllarda tamir edilerek yenilendi, Severomorsk şehrine de nükleer başlıklı silahlar konuşlandırıldı.

Rusya özellikle buz kırma teknolojisindeki ilerlemesiyle bölgede kayda değer bir güç haline geldi ve bölgedeki askeri altyapısına büyük yatırımlar yapmayı da sürdürüyor.

ABD kaynaklı düşünce kuruluşu RAND'dan güvenlik uzmanı Nicolas Jouan, "Rusya önemli bir avantaja sahip, Çin de bölgede kendi filosunu kuruyor. İngiltere ve ABD'nin ise bir-iki tane aktif buz kırıcısı var. Bu NATO ve rakipleri arasında muhtemelen en önemli kapasite farkı" diye değerlendirmede bulundu.

İngiliz ordusunda eski bir komutan olan Rob Clark ise, "Rusya'nın Kutup bölgesindeki genişlemesiyle ortaya çıkan tehdide karşı uyanmalyız. Tüm gözler Ukrayna'dayken Rusya bu bölgede yeni nesil nükleer denizaltı ve füzelerini test ediyor" diye konuştu.

Uzmanlar, Çin'in de kutup teknolojisi ve permafrost alanındaki araştırma çalışmalarıyla Kuzey Kutbu'ndaki kaynaklardan pay sahibi olmayı amaçladığını vurguladı.