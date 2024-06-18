Ne yaptın Mert Müldür. Şahane bir gol

A Milli Takımımız, Gürcistan karşısında şov yapıyor. Mert Müldür öyle bir gol attı ki herkes şapka çıkardı.

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı geliyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, ilk dakikadan itibaren rakibe üstünlüğünü hissettirdi.

Peş peşe ataklar geliştiren Milli Takımımız, hepimizin heyecanla beklediği gole 25. dakikada kavuştu. Ama ne goldü... Anlatmalara kelimeler yetmez.

Soldan ceza sahası içine giren Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çıkardığı topu önünde bulan Mert Müldür öyle bir vurdu ki, kaleci topu ancak filelerde gördü.

Bu golden 2 dakika sonra Kenan Yıldız ile ikinci golümüzü bulduk. Büyük sevinç yaşadık, ancak ofsayt engeline takıldık.

Heyecanla farkı artırmayı beklerken bir anlık hatayla skor 1-1'e geldi.