Ne yaptın sen Alperen Şengün? Doğu Konferansı lideri Cavaliers’a karşı şov yaptı... Bu basketi olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ne yaptın sen Alperen Şengün? Doğu Konferansı lideri Cavaliers’a karşı şov yaptı... Bu basketi olay oldu

NBA'de Houston Rockets formasını terleten ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken milli basketbolcu Alperen Şengün’den Doğu Konferansı lideri Cavaliers’a karşı adeta şov yaptı. Şengün, Cleveland Cavaliers'ı 135-131 mağlup ettikleri karşılaşmayı 26 sayıyla tamamlayarak adeta performansıyla büyüledi.

Alperen Şengün, NBA'de basketbolseverleri büyülemeye devam ediyor. Hırsı ve yeteneği ile ile ön plana çıkan milli yıldızı son karşılaşmasında ise tüm basketbolların gündemine düştü.

NBA'de 14 maç geri kalırken, Cavaliers'a misafir olan Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre bulan Alperen Şengün, 26 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Alperen'in performansı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sezonun 30. galibiyetini elde eden Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jalen Green 26 sayı, 4 asist üretirken Amen Thompson 23 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple-double" oynadı.

Darius Garland'ın 39 ve Donovan Mitchell'ın 33 sayısı ise Doğu Konferansı'nda 36 galibiyet, 9 mağlubiyetle lider konumdaki Cavaliers'ın ardı ardına üçüncü yenilgisine engel olamadı.

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'u 109-97 mağlup etti.

76ers'ta Tyrese Maxey'nin 31 sayı, 9 asist ve Kelly Oubre Jr'ın 22 sayı, 12 ribauntluk performansları, sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı. Adem Bona ise yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 4 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.

Bu sezon 27. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Zach LaVine 25 ve Nikola Vucevic 22 sayı attı.

SONUÇLAR

  • San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 98-136
  • Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 133-104
  • Dallas Mavericks-Boston Celtics: 107-122
  • Brooklyn Nets-Miami Heat: 97-106
  • Orlando Magic-Detroit Pistons: 121-113
  • Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 123-92
  • New York Knicks-Sacramento Kings: 143-120
  • Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 131-135
  • Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 94-117
  • Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 125-103
  • Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 97-109
  • Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 108-118
  • Phoenix Suns-Washington Wizards: 119-109
  • Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 127-117

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