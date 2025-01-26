Ne yaptın sen Alperen Şengün? Doğu Konferansı lideri Cavaliers’a karşı şov yaptı... Bu basketi olay oldu

Alperen Şengün, NBA'de basketbolseverleri büyülemeye devam ediyor. Hırsı ve yeteneği ile ile ön plana çıkan milli yıldızı son karşılaşmasında ise tüm basketbolların gündemine düştü.

NBA'de 14 maç geri kalırken, Cavaliers'a misafir olan Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre bulan Alperen Şengün, 26 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Alperen'in performansı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

How did Alperen Şengün get this bucket ????



He has 20 PTS ✨ pic.twitter.com/wzPUXNNAvI — NBA TV (@NBATV) January 26, 2025

Alperen Şengün’den Doğu Konferansı lideri Cavaliers’a karşı şov! ????????



???? 26 sayı

???? 8 ribaund

????️ 3 asist



Houston Rockets, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 135-131 mağlup etti. — NBA Türkiye (@NBATurkiye) January 26, 2025

İzlemesi Alperen Şengün’den daha keyifli bir şey varsa…



O da hırslı Alperen Şengün’dür ????pic.twitter.com/b0mnTN4W51 — NBA Türkiye (@NBATurkiye) January 26, 2025

Sezonun 30. galibiyetini elde eden Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jalen Green 26 sayı, 4 asist üretirken Amen Thompson 23 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple-double" oynadı.

Darius Garland'ın 39 ve Donovan Mitchell'ın 33 sayısı ise Doğu Konferansı'nda 36 galibiyet, 9 mağlubiyetle lider konumdaki Cavaliers'ın ardı ardına üçüncü yenilgisine engel olamadı.

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'u 109-97 mağlup etti.

76ers'ta Tyrese Maxey'nin 31 sayı, 9 asist ve Kelly Oubre Jr'ın 22 sayı, 12 ribauntluk performansları, sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı. Adem Bona ise yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 4 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.

Bu sezon 27. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Zach LaVine 25 ve Nikola Vucevic 22 sayı attı.

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