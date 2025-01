Ne yaptın sen Alperen Şengün? Doğu Konferansı lideri Cavaliers’a karşı şov yaptı... Bu basketi olay oldu

Alperen Şengün, NBA'de basketbolseverleri büyülemeye devam ediyor. Hırsı ve yeteneği ile ile ön plana çıkan milli yıldızı son karşılaşmasında ise tüm basketbolların gündemine düştü.

NBA'de 14 maç geri kalırken, Cavaliers'a misafir olan Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre bulan Alperen Şengün, 26 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Alperen'in performansı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

How did Alperen Şengün get this bucket ????



He has 20 PTS ✨ pic.twitter.com/wzPUXNNAvI