Ne yaptın sen Gizem Örge herkes bunu konuşuyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi.
ABD'nin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada ilk seti 25-20 kaybeden milliler sonraki setlerde fırtına gibi esti.
İkinci seti 25-20, üçüncü seti 25-9, son seti de 26-24 alan Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas, 23 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
Ancak maça Gizem Örge damgasını vurdu.
Müthiş bir performans sergileyen Gizem Örge, 3. sette inanılmazı başardı.
Gizem Örge, rakibin peş peşe 3 vuruşunda topu uçarak neredeyse zemin hizasından çıkardı.
31 yaşındaki yıldız maçtaki inanılmaz oyunuyla herkesi kendisine hayran bıraktı.