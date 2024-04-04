Ne yaptın Yılmaz Vural. Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından olan Yılmaz Vural, Menemen FK'da yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Yılmaz Vural'ın Menemen FK'sı, oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Menemen FK ilk kez böyle bir başarıya imza atarken, play off'taki yerini de neredeyse garantiledi.

Menemen FK son 5 maçında şu sonuçları aldı:

Menemen FK - Iğdır FK: 2-0

Somaspor - Menemen FK: 0-2

Menemen FK - Denizlispor: 3-1

Sarıyer - Menemen FK: 2-4

Menemen FK - Düzcespor: 5-2

Sezonun bitmesine 5 maç kala 57 puanla 5. sırada bulunan Menemen FK, 7. sıradaki play off adayı İskenderunspor'la arasındaki puan farkı nı 7'ye çıkardı.

İNANCIMIZ TAM

Teknik direktör Yılmaz Vural, "Biz toplayabildiğimiz kadar puanlar toplayıp, en iyi şekilde normal sezonu tamamlayacağız. Play-Off'lar her zaman zor geçer ama inancımız çok yüksek. Önce sıralamayı garantileyeceğiz ardından bir üst lige yükselmek için çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.