Nebahat Çehre isyan etti: Çocuklarımı içeriden çıkarın

Usta oyuncu Nebahat Çehre, tutuklanan gençlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Çehre, "Kanımın son damlasına kadar demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler tutuklanan gençler için destek paylaşımlarında bulunmaya devam ederken Nebahat Çehre de sosyal medya hesabından tutuklu gençlerin bırakılması için çağrıda bulundu.

"ÇOCUKLARIMI İÇERİDEN ÇIKARIN!”

Çehre, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımı içeriden çıkarın! Kalbimde, ruhumda dayanmakta ve anlamakta zorlanıyor. Nice umudu, hevesi, aşkı, sevdası olan güzeller güzeli çocuklarımız içeride, anası babası yasta. Sen, ben, o yok bu ülkede… Kocaman bir ‘BİZ’ varız. Rengimiz bazen griye çalsa da biz Türk milletiyiz; her zaman kırmızı beyaz önünde şenlik ateşleri kurduk yine kuracağız.

İsterdim ki bir sanatçı olarak, sanatı siyasetten daha çok konuşuyor olalım; ne yazık ki zor ama inancım hep var hep de var olacak. Ben Cumhuriyet kadınıyım. Hepiniz gibi ben de kanımın son damlasına kadar demokrasi, hak ve özgürlüğün yanında olacağım. Birbirimize karşı empati duyduğumuz sağduyunun kalbimizden ve aklımızdan çıkmayacağı güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle. Yüreğim sizlerle güzel çocuklarım."