Neden oynamadı? Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe, Ankaragücü'nü devirip zirvedeki yolculuğuna devam etti. Son maçta süre almayan İrfan Can Kahveci'nin 2-3 haftadır hasta hasta forma giyerek sarı lacivertlileri yine de başarıya taşıdığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Ankaragücü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve süre almayan İrfan Can Kahveci'nin neden oynamadığı da netleşti.

İrfan Can Kahveci'nin bu karşılaşmada dinlendirilme sebebinin 2-3 haftadır hasta hasta oynayarak takım arkadaşlarını yalnız bırakmaması olduğu öğrenildi.

İrfan Can bu sezon kariyer sezonunu yaşarken, 32 karşılaşmada 14 gol ve 9 asiste imza attı.