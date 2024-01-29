Neden oynamadı? Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı

Fatih Saboviç
Neden oynamadı? Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı
Fenerbahçe'de her maç harikalar yaratan İrfan Can Kahveci'nin, Ankaragücü maçında neden süre almadığı belli oldu.

Fenerbahçe, Ankaragücü'nü devirip zirvedeki yolculuğuna devam etti. Son maçta süre almayan İrfan Can Kahveci'nin 2-3 haftadır hasta hasta forma giyerek sarı lacivertlileri yine de başarıya taşıdığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Ankaragücü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Maça yedek kulübesinde başlayan ve süre almayan İrfan Can Kahveci'nin neden oynamadığı da netleşti.

İrfan Can Kahveci'nin bu karşılaşmada dinlendirilme sebebinin 2-3 haftadır hasta hasta oynayarak takım arkadaşlarını yalnız bırakmaması olduğu öğrenildi.

İrfan Can bu sezon kariyer sezonunu yaşarken, 32 karşılaşmada 14 gol ve 9 asiste imza attı.

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