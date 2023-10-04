Neden şişmanlarız?

Belli bazı çevresel faktörler ve yaşam alışkanlıkları obezitenin görülme sıklığını artırıyor.Bugünkü çevremiz, limitsiz olarak kolaylıkla elde edilebilen, çok lezzetli ve enerji yükü yüksek olan gıdalarla doludur. Buna düşük fiziksel aktiviteli yaşam stili de eklenmiştir. Bu çevresel koşullar, yüksek enerji alınımını ve ne yazık ki düşük enerji kullanımını uyarmaktadır.

Bu koşullar altında da obezite kolaylıkla oluşur. Ara öğün alışkanlığı olan kişilerde kan şekeri dengede kalır.Kişi gün içerisinde açlık hissetmez ve böylece farketmeden besin alımları azalır. Ara öğünler, sonraki ana öğünlerde daha az besin tüketimini sağlayarak, günlük kalori alımını dengeler ve vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur.

Ara öğün alan kişide sık sık dengeli beslenmek, alışkanlık haline geldiği için metabolizma hızı da artar. Metabolizma hızının artmasına bağlı olarak da kilo kaybı hızlanır.Ayrıca kişide tatlı krizleri azaldığı/ortadan kalktığı için kişi yüksek kalori içeren çikolata veya diğer ağır tatlıları tüketmeyerek daha az kalori almış olur.