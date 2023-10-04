Neden şişmanlarız?

Milyonların baş belası olan kilo alımı nasıl gerçekleşiyor? İşte yanıtı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Neden şişmanlarız?

Belli bazı çevresel faktörler ve yaşam alışkanlıkları obezitenin görülme sıklığını artırıyor.Bugünkü çevremiz, limitsiz olarak kolaylıkla elde edilebilen, çok lezzetli ve enerji yükü yüksek olan gıdalarla doludur. Buna düşük fiziksel aktiviteli yaşam stili de eklenmiştir. Bu çevresel koşullar, yüksek enerji alınımını ve ne yazık ki düşük enerji kullanımını uyarmaktadır.

Bu koşullar altında da obezite kolaylıkla oluşur. Ara öğün alışkanlığı olan kişilerde kan şekeri dengede kalır.Kişi gün içerisinde açlık hissetmez ve böylece farketmeden besin alımları azalır. Ara öğünler, sonraki ana öğünlerde daha az besin tüketimini sağlayarak, günlük kalori alımını dengeler ve vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur.

Ara öğün alan kişide sık sık dengeli beslenmek, alışkanlık haline geldiği için metabolizma hızı da artar. Metabolizma hızının artmasına bağlı olarak da kilo kaybı hızlanır.Ayrıca kişide tatlı krizleri azaldığı/ortadan kalktığı için kişi yüksek kalori içeren çikolata veya diğer ağır tatlıları tüketmeyerek daha az kalori almış olur.

Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Reyhan otu neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Reyhan otu neye iyi geliyor?
Gülsim Ali'den dizi müjdesi! Magazin
Gülsim Ali'den dizi müjdesi!
Dolar güne yeni rekorla başladı Ekonomi
Dolar güne yeni rekorla başladı
Manchester United'ı deviren Galatasaray Türkiye'ye döndü Spor
Manchester United'ı deviren Galatasaray Türkiye'ye döndü
Kale gibi güçlü bir bitki Şifalı Bitkiler
Kale gibi güçlü bir bitki
İşte kistleri yok eden bitkiler Şifalı Bitkiler
İşte kistleri yok eden bitkiler
Deprem için en riskli il ve ilçeler ortaya çıktı. Diri fay hatları güncellendi Gündem
Deprem için en riskli il ve ilçeler ortaya çıktı. Diri fay hatları güncellendi