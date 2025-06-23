Nefes kesen 7 maçlık final serisi sona erdi! NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder, rüya gibi geçen sezonunu bu gece oynanan NBA Finalleri serisinin 7. maçında Indiana Pacers'ı 103-91 mağlup ederek şampiyonlukla taçlandırdı.

Thunder'ın yıldız guardı Shai Gilgeous-Alexander, serinin son karşılaşmasında etkileyici bir performans sergileyerek 29 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, 2 blok ve 1 top çalma ile takımını zafere taşıdı ve Bill Russell NBA Finalleri MVP'si ödülünün de sahibi oldu.

Basketball Reference verilerine göre Gilgeous-Alexander, NBA Finalleri'nin 7. maçında en az 25 sayı, 12 asist ve 5 ribaunt istatistiklerine ulaşan ilk oyuncu oldu. Bu başarı en son 1970 yılında Walt Frazier tarafından elde edilmişti.Indiana Pacers deplasmanda mücadeleyi bırakmasa da, Tyrese Haliburton'ın ilk çeyrek ortasında aşil tendonundan sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmesi sonrası toparlanmakta zorlandı.

Pacers'ta kenardan gelen Bennedict Mathurin, 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Thunder, normal sezonda elde ettiği 68 galibiyetle kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geride bıraktı. Oklahoma City aynı zamanda sezonu NBA tarihinin en iyi sayı farkıyla tamamladı; rakiplerine karşı maç başına ortalama 12.9 sayılık üstünlük sağladı.

Playoff'ları 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle tamamlayan Thunder, şampiyonluk yolunda iki farklı seride 7. maçlara çıkmak zorunda kaldı ve bu kritik mücadelelerin her ikisini de kazanarak kupaya uzandı.