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Arjantin Dünya Şampiyonu. Messi'nin hayali gerçek oldu

Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 20:56
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Nefes kesen finalde Arjantin Fransa'yı penaltı atışları sonrasında geçerek Dünya şampiyonu oldu

Arjantin Dünya Şampiyonu. Messi'nin hayali gerçek oldu
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

Maça çok iyi başlayan Arjantin, Dembele'nin ceza sahasında Di Maria'yı düşürmesiyle penaltı kazandı. 23. dakikada topun başına geçen Messi soğukkanlı bir vuruşla Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. 

Golden sonra da baskısına devam eden Arjantin, 36. dakikada Di Maria'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Maçın ilk yarısında Fransa'ya şut çektirmeyen Güney Amerika temsilcisi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Arjantin'de Di Maria'nın 64. dakikada oyundan çıkmasının ardından oyunun seyri değişti.

78. dakikada Otamendi ceza sahasına giren Kolo Muani'yi faulle durdurdu. Maçın hakemi Marciniak bu kez Fransa lehine beyaz noktayı işaret etti. 80. dakikada topun başına geçen Mbappe sert vuruşla farkı bire indirdi.

Bu golden bir dakika sonra yine sahneye çıkan Mbappe, ceza sahası içinde sol çaprazdan harika bir vuruşla Emi Martinez'i bir kez daha avlayıp skora denge getirdi.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi. 

Uzatmaların ilk devresinde eşitlik bozulmadı. Arjantin kaptanı Messi 108. dakikada ikinci kez ağları havalandırarak takımını bir kez daha öne geçirdi.

Fransa uzatmaların ikinci devresinde bir penaltı daha kazandı. 118. dakikada topun başına geçen Mbappe bunu da gole çevirerek hat-trick yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve uzatmalar 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Arjantin penaltı atışlarını 4-2 kazanarak tarihindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

6. kez final oynayan Arjantin daha önce 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

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Millet
18.12.2022 21:08
Tebrikler arjantin  
 
merdanoğlu
18.12.2022 21:05
bir tane siyahi oyuncusu yok arjantinin bir de fransaya bak bir millet yok olmuş gitmiş haberleri yok  
 
Kaya Ozkok
18.12.2022 20:57
fransa olsaydi keske  
 
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