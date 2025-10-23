Sözcü Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, geniş bir ekiple Aralık 2024'te Nefes Medya Grubu'nu kurmuştu. Yılmaz, bugün yayınlanan "Veda" başlıklı köşe yazısı ile gazete ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yılmaz gazeteden ayrılma gerekçesini "bazı sağlık sorunlarım..." diyerek ifade etti.

Yılmaz'ın kısa 'veda' yazısı şöyle:

"Sevgili okurlar, yaklaşık 50 yıllık gazetecilik tecrübem ve ekibimle, geçen yıl 19 Aralık’ta NEFES Gazetesi’ni Türk Basını’na kazandırdım.

309 gün boyunca her gün evlerinize, işyerlerinize gazetemizle konuk olduk.

Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş değerlerden bir milim sapmadan, halkın ve haklının yanında durduk. Birbirinden çarpıcı manşetlerimizle, köşe yazılarımızla yeni bir ufuk açtık. Çok ses getirdik.

Ancak bazı sağlık sorunlarım ortaya çıktı. Bu yüzden NEFES Gazetesi’ne veda etme zamanım geldi.

Elinizde tuttuğunuz bu gazetenin temelleri sağlam atıldı. Ben ayrıldıktan sonra da NEFES Gazetesi aynı yayıncılık anlayışıyla varlığını sürdürecek.

Hatta sizlerin desteğiyle daha da büyüyecek, Türk Basını’nın vazgeçilmez kalelerinden biri olmaya devam edecek.

Buradan tüm NEFES Ailesi’ne ve okurlarımıza VEDA ediyorum."