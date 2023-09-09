Nefise Karatay yeni bir programla ekrana dönüyor

Başarılı sunucu Nefise Karatay ekrana geri döndü. Nefise Karatay sağlık programıyla NTV'de olacak.

Nefise Karatay yeni bir programla ekrana dönüyor

Manken ve sunucu Nefise Karatay soracak, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu cevaplayacak.

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"Osman Müftüoğlu ile Yeni Hayat"ta kaliteli bir yaşam için sağlık önerileri, hastalıkların belirtileri, teşhis süreçleri, tedavi yöntemleri yer alırken, izleyiciler merak ettiklerini internette aramaya, eşe dosta danışmaya gerek kalmadan, tüm soruları detaylı anlatımlarla programda bulacak.

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Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda daha iyi, daha güzel ve sağlıklı bir hayatın ipuçları, yaşam kalitesini yükseltmenin yol haritaları, beslenmeden diyete, cilt güzelliğinden uzun yaşamın sırlarına kadar her şey, NTV ekranlarında olacak.

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