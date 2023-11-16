Nehir Erdoğan üniversiteli oldu. "Tekrar okula başladım"

Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan önceki gün Akmerkez’de objektiflere yansıdı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ayak üstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Ben alışverişe geldim. Bu sıralar okula gidiyorum. Eskiden kalma okulum vardı yarım kalmıştı. Ona devam etme kararı aldım. Bu yaştan sonra okula gidiyorum derslere giriyorum. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü. Bu sene tek odağım okul. " dedi.

Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, yoğun geçen işte temposu yüzünden Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü dondurma kararı almıştı.

