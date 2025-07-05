Nehirde elektrik çarptı öldü

Kaynak: İHA
Nehirde elektrik çarptı öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, su dinamosu tamir için girdiği Fırat Nehri'nde, elektrik akımına kapılan ve ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.

Birecik ilçesine bağlı Surtepe Mahallesi'ne gelen Yusuf Çemberlitaş (35), tarım sulamasında kullanılan su dinamosunu tamir etmek için Fırat Nehri'ne girerek arızayı gidermeye çalıştı. Bu sırada elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirden çıkarılan ağır yaralı adam sedye ile ambulansa taşınarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Çemberlitaş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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