Nehirde elektrik çarptı öldü

Birecik ilçesine bağlı Surtepe Mahallesi'ne gelen Yusuf Çemberlitaş (35), tarım sulamasında kullanılan su dinamosunu tamir etmek için Fırat Nehri'ne girerek arızayı gidermeye çalıştı. Bu sırada elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirden çıkarılan ağır yaralı adam sedye ile ambulansa taşınarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çemberlitaş, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.