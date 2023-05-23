Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapıldı

(AA) Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat karayolu 35. kilometresinde, Zübeyir Topal'ın kullandığı kamyon, Çoruh Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücünün akıntıya kapılarak kaybolduğunu belirledi.

Topal'ın bulunması amacıyla çalışma başlatılırken debisi yüksek nehirde su içi arama için Hopa Deniz Polisi ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.