Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapıldı

Artvin'de feci bir kaza meydana geldi. Kentin Şavşat ilçesinde nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıda kayboldu. Debisi yüksek olan nehirde arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapıldı

(AA) Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat karayolu 35. kilometresinde, Zübeyir Topal'ın kullandığı kamyon, Çoruh Nehri'ne düştü.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücünün akıntıya kapılarak kaybolduğunu belirledi.

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Topal'ın bulunması amacıyla çalışma başlatılırken debisi yüksek nehirde su içi arama için Hopa Deniz Polisi ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

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