Nemrut Dağı'nda meteor yağmurunun görsel şöleni

Kaynak: İHA
Nemrut Dağı'nda meteor yağmurunun görsel şöleni

Nemrut Dağı'nda Perseid meteor yağmurunu, Samanyolu galaksisiyle birlikte devasa heykellerin yanında görüntülemek için gelenler, büyüleyici anlara tanıklık etti.

Nemrut Dağı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 2 bin 206 metre yükseklikte bulunan devasa heykelleriyle ünlü bir yer. Her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin dünya atmosferine girmesiyle oluşan Perseid meteor yağmuru, bu yıl da ulusal ve uluslararası medya mensupları ile astrofotoğraf meraklılarını bir araya getirdi. Şiddetli rüzgar ve soğuk havaya rağmen, Nemrut Dağı'nda Perseid meteor yağmurunu, Samanyolu galaksisiyle birlikte devasa heykellerin yanında görüntülemek için gelenler, büyüleyici anlara tanıklık etti.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, bu özel anları kaydetmek için dünyanın dört bir yanından gelen medya mensuplarının ve fotoğrafçıların yoğun çabasını vurgulayarak, "2 bin 206 metre yükseklikte bulunan Nemrut Dağı'nda bulunmaktayız. Meteor yağmurunu görüntülemek üzere yurt dışından misafirlerimiz bulunuyor, birçok ajanstan arkadaşlarımız burada. Yoğun bir rüzgara rağmen canla başla arkadaşlar çalışıyor. Umarız ki çok güzel görüntüler yakalayıp, biz de Nemrut Dağı'nı dünyaya daha güzel tanıtmış oluruz," dedi.

Uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler de, bu eşsiz atmosferin tadını çıkardı. Aslınur Ağırdil, "Devasa heykeller içerisinde büyüleyici bir meteor yağmuruna eşlik ediyoruz. Her şey çok güzel burada. Çok güzel bir atmosfer, çok da soğuk aslında. Konuşmakta zorluk çekiyoruz ama yine de her şey çok güzel teşekkür ederiz," diye konuştu. Kübra Karasu ise, "İstanbul'dan Nemrut Dağı'na meteor yağmurunu izlemeye geldik. Buradaki atmosfer gerçekten çok güzel ama çok da soğuk. Yine de çok güzel dakikalar yaşıyoruz, çok mutluyuz. Çok güzel fotoğraflar çektik," ifadelerini kullandı. Fidan Cansu da, "Zor şartlarda meteorların kayışına şahit olmak bambaşka bir duygu," diyerek duygularını dile getirdi.

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