Neonaziler soykırım anıtını hedef aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Neonaziler soykırım anıtını hedef aldı

Litvanya'nın kuzeybatısındaki Skuode'de bulunan Yahudi Soykırım Anıtı, vandalların saldırısına uğradı.

Litvanya Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre Cumartesi sabahı saat 8.40'da Skuode yerleşiminde, 2. Dünya Savaşı'nda Yahudi katliamının yaşandığı bölgeye dikilen anıt anıtın üzerinde sprey boyayla gamalı haç işaretleri yapıldı.

Anıta zarar verenlerin son yıllarda Litvanya'da bir dizi benzer eyleme imza atan neonaziler olduğu düşünülüyor. Polis konu hakkında soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

1941'de Temmuz'unda Naziler, Skuodas şehrinde hayat süren yaklaşık 800 Yahudi'yi feci şekilde öldürmüş ve onları çakıl taşları ile kapattıkları çukurlara gömmüşlerdi.

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