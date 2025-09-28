Nepal'den tarihi zafer: Eski dünya şampiyonuna 19 sayı fark attılar

"Rhinos" lakaplı Nepal Erkek Milli Kriket Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinde oynanan üç maçlık T20 serisinin açılış karşılaşmasında, iki kez dünya şampiyonu olan Batı Hint Adaları'nı 19 sayı farkla mağlup etti. Bu sonuç, Nepal kriket tarihinde test statüsündeki ilk 10 ülkeden birine karşı kazanılan ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti .

Maçın başlangıç vuruş hakkını kazanan Nepal, 8 vuruştan 148 sayı üretti. Takımın elde ettiği galibiyette kaptan Rohit Paudel 38, Kushal Malla ise ürettiği 30 sayı ile öne çıktı.

Nepal, savunmaya geçtiğinde ise Batı Hint Adaları'nı 129 sayıda tutmayı başardı. Başarılı savunma performansında Kushal Bhurtel 4 aşırıda gerçekleştirilen 2 vuruşla sadece 17 sayı yiyerek maça damga vurdu.

Tarihi zafer Nepal'de coşkuyla karşılandı. Sharjah Stadyumu'ndaki Nepal taraftarları, maçın bitiminden sonra statta kalarak coşkulu kutlamalarını devam ettirdiler.

Nepal Kriket Federasyonu Başkanı Chatur Bahadur Chand elde edilen zaferi "oyuncuların kriket dünyasındaki değerini arttıran galibiyet" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) tarafından bir günlüğine uluslararası (ODI) statüsüne kavuşturulmuş, T20 Dünya Kupası'nda ise ilk kez 2014'te sahne aldı.

2024'te katıldıkları T20 Dünya Kupası'nda, turnuvanın finalisti Güney Afrika'ya karşı dişe diş bir mücadele sergileyen takım sadece 1 sayı farkla mağlup olarak uluslararası kamuoyunda adından bahsettirdi.