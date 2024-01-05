Neptün ve Uranüs sıklıkla betimlendiği gibi koyu mavi ve açık yeşil değil

İngiliz gökbilimciler, Neptün ve Uranüs'ün "en kesin" betimlemesine ulaşmak için ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) ait Voyager 2 keşif aracının 1980'lerde kaydettiği veri setlerini tekrar inceledi.

Spektrograflar, Voyager 2'nin çektiği ve üç ayrı renk halinde kaydedilen fotoğrafların piksellerini yeniden birleştirdi.

Birleştirme sonucunda ise iki gezegenin de çok yakın tonlarda açık mavi-yeşil olduğu ortaya çıktı.

İnce pus tabakasının Neptün'ün atmosferine soluk mavi bir ton kattığını açığa çıkaran inceleme ayrıca, Uranüs'ün kutuplarından birinin Güneş'e dönük olduğunu, yaz ve kış mevsimlerinde de daha yeşil göründüğünü kanıtladı.

Araştırma, "Royal Astronomical Society"nin aylık bildirilerinde yayımlandı