Nergis Kumbasar: Bodrum'da herkesin gittiği yere gitmem

Esma Karayel
Nergis Kumbasar: Bodrum'da herkesin gittiği yere gitmem

Nergis Kumbasar, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

"Bodrum'da herkesin gittiği yere gitmem"

Tatille ilgili konuşan oyuncu, "Bodrum'a gittim. Ben öyle herkesin çok acayip fiyatlara yedikleri yerlere gitmemeyi tercih ediyorum" dedi.

Bin 200 TL'lik lahmacun için Kumbasar, "İçinde anca pırlanta olması lazım" diyerek, espri yaptı.

Projelerinden bahseden oyuncu, "Televizyonla ilgili görüşmelerim var. 'Etekler ve Pantolonlar' oyunumuz var. Onun dışında bir oyun görüşmesi yapıyorum" ifadelerini kullandı. Kumbasar, hayranlarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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