Neşet Ertaş filmi için mahkeme son kararını verdi

2012 yılında hayatını anlatan usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını ele alan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” adlı film, vizyona girmesine günler kala yasaklanarak vizyondan kaldırılmıştı. Mahkeme söz konusu film hakkında son kararını açıkladı.

Neşet Ertaş filmi için mahkeme son kararını verdi

Editör: Özlem KIRAL

Merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan, “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin vizyona girmesi Ertaş Ailesi’nin mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Yapımcı Mustafa Uslu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürürken söz konusu film hakkında karar açıklandı.

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Usta sanatçı Neşet Ertaş vefat etmeden önce Prof. Dr. Erol Parlak’ın ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı ve Eserleri’ adlı kitabında, hayatını anlatmasına izin verdi. İddiaya göre ünlü yapımcı Mustafa Uslu ve Uslu'ya bağlı şirketler, kitaptan yola çıkarak ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ adlı filmi çekti.

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Ertaş’ın ailesi, filmin merhum sanatçının rıza olmadan çekildiğini öne sürerek filme karşı çıktı ve yayınlanmaması için ‘kişilik haklarına saldırının önlenmesi’ ile ‘filmde eserlerinin kullanılmaması’ istemiyle iki ayrı dava açtı.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Neşet Ertaş’ın ailesini haklı bularak filmi ve fragmanlarının yayınlanmamasına karar verdi. Söz konusu gelişme sonrasında Mustafa Uslu, Ertaş ailesine ‘’Sansür, babalarını filmini yasakladılar onu alkışlıyorlar’’ şeklinde tepki göstermişti.

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Aile ile Kalan Müzik, filmde sanatçının eserlerinin kullanılmaması konusunda Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tedbir kararı aldırmış ve Mustafa Uslu, iki ayrı yerel mahkemenin aleyhine verdiği ret kararına itiraz ederek dava dosyalarını İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı.

"FİLM VİZYONA GİRMEYECEK"

Uslu, tedbir kararlarının kaldırılarak, filmin gösterime girmesini talep etti. Ancak Uslu’nun itirazlarını reddeden iki ayrı İstinaf Mahkemesi, Neşet Ertaş’ın ailesi ile Kalan Müzik’i haklı bularak yerel mahkemenin kararını onadı.

Kalan Müzik ile Neşet Ertaş’ın ailesinin avukatı Özlem Beşpınar Türkoğlu, filmin vizyona girmeyeceğini açıklayarak “Emsal iki kararın çıkmasını sağladık. Kararlar, tarihi değer taşımaktadır. Verilen karar kesin sonuçlanmamış olsa da bu kararlar doğrultusunda film vizyona girmeyecektir” dedi.

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