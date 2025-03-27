Nesibe Aydın uzatmalarda ÇBK Mersin'i mağlup etti

Kaynak: AA
Nesibe Aydın uzatmalarda ÇBK Mersin'i mağlup etti

Nesibe Aydın, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde play-off çeyrek final serisi ilk maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i deplasmanda 95-86 mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Nesibe Aydın, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i uzatmalarda 95-86 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın normal süresi, 82-82 eşitlikle bitti.

ÇBK MERSİN 86 NESİBE AYDIN 95

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Kaan Büyükçil, Yiğit Gönültaş, Hasan Gerey

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 27, Fauthoux 11, Carleton 28, Araujo 5, Sinem Ataş 6, Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç 9, Derin Yaya

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 18, Merve Arı 10, Nared 28, Serfa 5, Merve Uygül 2, Sevgi Tonguç, Wallace 13, İlayda Güner 10

1. periyot: 17-9

Devre: 41-28

3. periyot: 66-51

Normal süre: 82-82

Beş faulle çıkan: 44.49 Sinem Ataş (ÇİMSA ÇBK Mersin)

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