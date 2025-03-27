Nesibe Aydın uzatmalarda ÇBK Mersin'i mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Nesibe Aydın, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i uzatmalarda 95-86 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın normal süresi, 82-82 eşitlikle bitti.
ÇBK MERSİN 86 NESİBE AYDIN 95
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kaan Büyükçil, Yiğit Gönültaş, Hasan Gerey
ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 27, Fauthoux 11, Carleton 28, Araujo 5, Sinem Ataş 6, Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç 9, Derin Yaya
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Wheeler 18, Merve Arı 10, Nared 28, Serfa 5, Merve Uygül 2, Sevgi Tonguç, Wallace 13, İlayda Güner 10
1. periyot: 17-9
Devre: 41-28
3. periyot: 66-51
Normal süre: 82-82
Beş faulle çıkan: 44.49 Sinem Ataş (ÇİMSA ÇBK Mersin)