Nesli tükendi sanılıyordu. Kanada vaşağı yıllar sonra ilk kez görüldü

Vermont Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'nda görevli yaban hayatı biyoloğu Brehan Furfey, bu gözlemin türün korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Furfey, Kanada vaşağının normalde alışılmadık bir şekilde daha güneyde gözlemlendiğini, bu durumun vaşağın yaşam alanlarında yaşanan değişikliklerle ilişkili olabileceğini ifade etti. Ayrıca, vaşağın genellikle eyaletin kuzey bölgelerinde görülmesine rağmen bu kez daha güneyde gözlemlenmesinin dikkat çekici olduğunu ve bu vaşağın muhtemelen yeni bir bölge arayışında olan genç bir erkek olduğunu düşündüğünü belirtti.

Kanada vaşağının neslinin tehlike altında olduğuna dikkat çeken Furfey, bu türün korunması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

