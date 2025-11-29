Van’ın Özalp ilçesinde, Türkiye’de sayıları giderek azalan kulaklı orman baykuşu (Asio otus) görüntülendi.

Özalp ilçesine bağlı Şemsettim Mahallesi’nde bir evin bahçesindeki ağaca konan kulaklı orman baykuşu (Asio otus), doğa gezgini Ergin Yıldırımçakar tarafından fotoğraflandı. Renkli gözleri ve belirgin kulak tüyleriyle dikkat çeken baykuş, doğada nadir görülen türün görülmesi bölge halkı arasında heyecan oluşturdu. Kulaklı orman baykuşunun yaşam alanlarının daralması nedeniyle Türkiye'de nesil tükeniyor.