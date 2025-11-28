Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan, halk arasında yaban keçisi olarak adlandırılan dağ keçileri, Bayburt’ta Vauk Dağı civarlarında sürü halinde görüntülendi.

Aracıyla Vauk Dağı güzergahında seyir halindeyken sürüyü fark eden Yüksel Karaaslan, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, aralarında yavruların da bulunduğu dağ keçilerinin dağ yamaçlarında rahatça dolaştığı görülüyor.

Doğanın usta tırmanıcıları dağ keçileri, bulundukları yerden 2-3 metre yukarıya ve 6-7 metre ileriye sıçrayabiliyor. Avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan dağ keçileri, bölgede zaman zaman vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.