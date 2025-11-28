Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan, halk arasında yaban keçisi olarak adlandırılan dağ keçileri, Bayburt’ta Vauk Dağı civarlarında sürü halinde görüntülendi.Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri Bayburt dağlarını mesken tuttu - Resim : 1

Aracıyla Vauk Dağı güzergahında seyir halindeyken sürüyü fark eden Yüksel Karaaslan, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, aralarında yavruların da bulunduğu dağ keçilerinin dağ yamaçlarında rahatça dolaştığı görülüyor.

Doğanın usta tırmanıcıları dağ keçileri, bulundukları yerden 2-3 metre yukarıya ve 6-7 metre ileriye sıçrayabiliyor. Avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan dağ keçileri, bölgede zaman zaman vatandaşlar tarafından görüntüleniyor.

