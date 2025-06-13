Nesli tükenme tehlikesi altındaydı... Sinop'ta görüntülendiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı... Sinop'ta görüntülendiler

Sinop'un Gerze ilçesinde, nesli tükenmekte olan iki adet su samuru görüldü.

Sinop'un Gerze ilçesinde, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan iki adet su samuru görüntülendi.

Gerze sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, kıyıya demirli bir teknenin üzerinde hareket eden iki canlı fark etti. Tekneye yaklaştıklarında bu canlıların, bilimsel adı "lutra lutra" olan ve nesli dünya genelinde tehlike altında bulunan su samurları olduğunu anlayan vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti. Su samurları kendilerini fark eden insanları görünce hızla gözden kaybolarak teknenin iç kısımlarına doğru saklandı.

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