Neslihan Atagül Amerikan dergisine kapak oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Neslihan Atagül Amerikan dergisine kapak oldu
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Amerika’nın “HOLA” dergisine ikinci kez kapak oldu.

Ülkemizde olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde de geniş bir hayran kitlesi olan 31 yaşındaki ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, geçen ay gittiği Miami’de Amerika’nın önemli dergilerinden Hola için bir çekim yaptı.

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2. defa Hola dergisine kapak olan ünlü oyuncu hakkında “Latin Amerika’yı fetheden Türk yapımlarının baş kahramanı” şekinde yorum yapıldı.

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Neslihan Atagül Doğulu ile Miami caddelerinde yapılan çekimin röportajında ünlü oyuncu 8 yaşındayken nasıl oyuncu olmaya karar verdiğini anlattı.

Neslihan Atagül, bu yolda nasıl ilerlediğini ve gelecek planlarına kadar pek çok konuda açıklama yaptı.

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