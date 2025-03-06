Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Neslihan Atagül ilk çocuğunu kucağına aldı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kara Sevda, Fatih Harbiye, Serfirin Kırzı, gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Neslihan Atagül anne oldu.

İkiliye sosyal medyadan tebrik mesajları yağarken çifti, henüz bebeklerini paylaşmadı.

BEBEĞİN ADI NE OLDU?

İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti. Bebeğin ismiyle ilgili sorulara ise, “Fikirler var ancak daha düşünce aşamasındayız. Kimseyle paylaşmıyoruz” diyerek yanıt verdi.

Atagül, hamile olduğunu sosyal medya hesabında duyurduğu bir paylaşımda, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" diyerek heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı.