Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna sert tepki! 'Gördüğüne neden inanmıyorsun?'

2016 yılında Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekanda kadınlarla samimi şekilde görüntülendi.

Görüntülerin ardından boşanma iddiası gündeme gelen çift, evliliklerinde sorun yaşamazken ele ele görüntü verdiler ve birlikte yurt dışına çıktı.

Formula 1 yarışını izlemek için Azerbaycan-Bakü’ye giden ünlü çift Bakü Üniversitesi'nde bir söyleşiye katıldı. Çift, söyleşide gelen bir soru üzerine gergin anlar yaşadı.

''GÖRDÜĞÜNE NEDEN İNANMIYORSUN?''

Bir katılımcının ihanet iddialarını sorması üzerine Neslihan Atagül "Bunu mu merak ediyorsunuz? Gördüğüne neden inanmıyorsun?” diye yanıt verince eşi Kadir Doğulu kendini tutamadı ve araya girdi.

"MEDENİ BİR CESARETLE SORU SORDUN, TAKDİR EDİLESİ"

Kadir Doğulu ise "Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun. Takdir edilesi. Hepinizi hayatları var ve biri gözlemliyor, o şahsi hayat değil. O sizin şahsiyetiniz şahitliği... Benim şahsi hayatımdan, eşimin şahsi hayatından ilgilenmek isterseniz oralardan soru sorabilirsiniz. 'Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı başarabiliyorsunuz?' diye sorabilirsin. Bu kadar doğru yanlış demeden, ortalığa yayılan bu haber silsileleri neden benim ailemle aramı bozarken sizin aranızı bozmuyor diye sorabilirsin" dedi.

