Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna sert tepki! 'Gördüğüne neden inanmıyorsun?'

İhanet ve imam nikahı iddialarının ardından ele ele görüntü veren ünlü çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Formula 1 yarışını izlemek için Azerbaycan-Bakü’ye gitti. Ardından Bakü Üniversitesi'nde bir söyleşiye katılan çift, gelen ihanet sorusu üzerine gergin anlar yaşadı.

Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna sert tepki! 'Gördüğüne neden inanmıyorsun?'

2016 yılında Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekanda kadınlarla samimi şekilde görüntülendi.

3587975-328ade3dc7e410ccebbf4066ecc1ce25-1366x1366.jpg

Görüntülerin ardından boşanma iddiası gündeme gelen çift, evliliklerinde sorun yaşamazken ele ele görüntü verdiler ve birlikte yurt dışına çıktı.

3587975-31570b684084be3aa844b0e98695f2fa-1366x1366-001.jpg

Formula 1 yarışını izlemek için Azerbaycan-Bakü’ye giden ünlü çift Bakü Üniversitesi'nde bir söyleşiye katıldı. Çift, söyleşide gelen bir soru üzerine gergin anlar yaşadı.

640xauto-001.jpg

''GÖRDÜĞÜNE NEDEN İNANMIYORSUN?''

Bir katılımcının ihanet iddialarını sorması üzerine Neslihan Atagül "Bunu mu merak ediyorsunuz? Gördüğüne neden inanmıyorsun?” diye yanıt verince eşi Kadir Doğulu kendini tutamadı ve araya girdi.

640xauto-1-001.jpg

"MEDENİ BİR CESARETLE SORU SORDUN, TAKDİR EDİLESİ"

Kadir Doğulu ise "Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun. Takdir edilesi. Hepinizi hayatları var ve biri gözlemliyor, o şahsi hayat değil. O sizin şahsiyetiniz şahitliği... Benim şahsi hayatımdan, eşimin şahsi hayatından ilgilenmek isterseniz oralardan soru sorabilirsiniz. 'Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı başarabiliyorsunuz?' diye sorabilirsin. Bu kadar doğru yanlış demeden, ortalığa yayılan bu haber silsileleri neden benim ailemle aramı bozarken sizin aranızı bozmuyor diye sorabilirsin" dedi.

İlgili Haberler
İhanet sonrası boşanacakları iddia ediliyordu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den romantik dans
Neslihan Atagül sessizliğini bozdu ilk paylaşımını yaptı. Kadir Doğulu ile el ele yurt dışına çıkmışlardı
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yurt dışına çıktı. İhanet iddiasıyla gündeme gelmişlerdi
İhanet iddialarını umursamadı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu el ele görüntülendi
Öne Çıkanlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Son Haberler
İki kadın her yerde aranıyor Güncel
İki kadın her yerde aranıyor
Toz fırtınası ABD'yi birbirine kattı. 6 kişi öldü Dünya
Toz fırtınası ABD'yi birbirine kattı. 6 kişi öldü
Çebi'nin 'Valerien tercihinden pişman değilim' sözleri Beşiktaş taraftarını küplere bindirdi Spor
Çebi'nin 'Valerien tercihinden pişman değilim' sözleri Beşiktaş taraftarını küplere bindirdi
Gezegenlerin ağırlık ölçüsü nasıl alınır? Teknoloji - Otomotiv
Gezegenlerin ağırlık ölçüsü nasıl alınır?
Staj ve çıraklık mağdurları alanı inletti AKP titredi Ekonomi
Staj ve çıraklık mağdurları alanı inletti AKP titredi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama Güncel
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama
Mevsim geçişlerinde gribi önleyecek besinler ortaya çıktı Sağlık
Mevsim geçişlerinde gribi önleyecek besinler ortaya çıktı