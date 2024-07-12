Neslihan ve İnanç Güngen dahil 17 kişi için tutuklama talebi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye gönderilen, aralarında sosyal medya fenomenleri Neslihan ve İnanç Güngen'in de bulunduğu 17 kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Neslihan ve eşi İnanç Güngen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, Güngenlerin ülke genelinde kendilerine ve franchise sahiplerine ait 50 güzellik salonu bulunduğu ve sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, nitelikleri uygun olmayan kişilerin iş yerleri açmalarına aracılık ettikleri tespit edilmişti.

HAKLARINDA 746 ŞİKAYET VAR

Neslihan ve İnanç Güngen’in ülke genelinde 44 ayrı 'taksirle yaralama' suçuna sebep olmaları ve benzer olarak haklarında 746 şikayetin daha bulunduğu öğrenilmişti. Güngenlerin, dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini diğer bayilerle yapılan anlaşmalar sırasında aklamaya yönelik eylemlerde bulunduklarına dair bulguların elde edildiği ve bu nedenle operasyonel çalışma planlandığı bilgisine de ulaşılmıştı.

FRANCHAİSE ŞUBELERİ DE GÜNGENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Şüphelilerin sahte ustalık ve kalfalık belgelerini 2 bin TL’ye Ankara’daki sahte belge düzenleyen kişiye hazırlatıp, franchaiselarına 20 bin liraya sattıkları tespit edilmişti. MEB, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumlarla yapılan yazışmalarda franchaiseların çoğunun sisteme kayıtlı belgesinin mevcut olmadığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmada ürün takip sistemi veri tabanına kayıtlı herhangi bir ürünlerinin bulunmadığı belirlenmişti.

Neslihan Güngen’in franchaiselarından hizmet alan ve sağlığı olumsuz etkilenen müşterilerin şikayeti üzerine taksirle yaralamadan işlem yapılan franchaiseların, kendilerine yasadışı makine satışı yapan Güngen aleyhine dolandırıcılık müştekisi oldukları da öğrenilmişti.

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SIRADAN İPLERİ ‘GENÇLEŞTİRME İPİ’ ADI ALTINDA SATMIŞLAR

Öte yandan, herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere Neslihan Güngen etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi", "gençleştirme ipi" gibi adlar altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu şekilde mağdur edildiği bilgisine de ulaşılmıştı. Şüphelilerin, franchise anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri ile gerçekleştirildiği belirlenmişti.

Hesap hareketlerinin hacmi 1,5 milyar TL'ye ulaşıyor. Neslihan ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında gerçeğe aykırı sözde ticari faaliyetlere konu sahte faturaların kesildiği, şirketler arasındaki hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu ve bu hareketliliğin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu öğrenilmişti. Şüphelileri yakalamaya yönelik olarak 25 ilde 134 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla, aralarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de bulunduğu toplam 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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VERGİ MÜFETTİŞİ NESLİHAN GÜNGEN İLE KAYIT DIŞI GÖRÜŞMEK İSTEMİŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin, hazırlayacağı raporla ilgili şüpheli Neslihan Güngen ile kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek şekilde görüşmek istediği tespit edilmişti.

Müfettiş hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma sırasında tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çifti dahil olmak üzere toplam 43 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, 21 kişi savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 5 kişinin adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldığı bilgisi de öğrenildi.