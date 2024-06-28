Nesrin Cavadzade 1 milyonluk saati ile plajda poz verdi

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sıkça magazin haberlerine konu olan Nesrin Cavazdae şimdilerde rol aldığı yeni dizisiyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Nesrin Cavadzade deniz kıyısından paylaştığı fotoğraflarıyla takipçilerinin ilgi ve beğenisini topluyor.

SAATİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Son olarak Göcek’te tatilin tadını çıkaran Cavadzade beyaz bikinisiyle dikkat çekerken, koluna taktığı saatin bedelinin ise 1 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Nesrin Cavadzade’nin kolundaki 1 milyon liralık saatinin Bulgari marka olduğu öğrenilirken, saat görenlerin gözlerini kamaştırdı. İskelede bir süre yürüyerek zaman geçiren oyuncunun sık sık telefonla zaman geçirdiği ve aramalar yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

Beyaz bikinisiyle adeta yürek hoplatan Cavadzade fit hali ve güzelliği ile herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.

ARILAR RAHAT VERMEDİ

Öte yandan iskelede güneş ve denizin tadını çıkaran Cavadzade’nin başı arılara derde girdi. Manzaranın keyfini sürdükten sonra locaya geçip güneşlenerek kitap okuyan Cavadzade’ye bir anda arılar musallat oldu. Arılarla uzun süre mücadele eden ünlü oyuncu, arılardan kurtulamayınca çareyi bölgeden uzaklaşmakta buldu.

GEÇEN SENE VERDİĞİ ÜSTSÜZ POZ GÜNDEM OLMUŞTU

Her paylaşımı olay olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz yaz sezonunda plajda üstsüz güneşlenirken görüntülenmiş ve bu görüntüleriyle uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Ünlü oyuncunun o anların yayınlanmasının ardından kendini eve kapadığı ve 4 gün boyunca ağladığı iddia edilmişti.