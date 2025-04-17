Nesrin Cavadzade ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı! Havuz pozlarına beğeni yağdı

‘Sandık Kokusu’ dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşayan ünlü isimin bu birlikteliği kısa sürdü.
Nesrin Cavadzade iki aylık birlikteliğin ardından ayrılık kararı aldığını açıklamıştı.
SOLUĞU TATİLDE ALDI
Ünlü oyuncu ayrılır ayrılmaz soluğu tatilde aldı. Tatil için Ibiza'ya giden güzel oyuncunun havuz pozlarına beğeni yağdı.
PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI
Nesrin Cavadzade, paylaşımlarının altına "Soğuk suya dalma" notunu düştü. Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.
Ünlü isme; 'sezon açılmış', 'bu sene sezon erken açıldı' gibi yorumlar yapıldı.