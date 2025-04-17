Nesrin Cavadzade ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı! Havuz pozlarına beğeni yağdı

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Nesrin Cavadzade ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı! Havuz pozlarına beğeni yağdı

Sandık Kokusu dizisindeki Pamir Pekin ile arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu tatil pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

‘Sandık Kokusu’ dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşayan ünlü isimin bu birlikteliği kısa sürdü.

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Nesrin Cavadzade iki aylık birlikteliğin ardından ayrılık kararı aldığını açıklamıştı.

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SOLUĞU TATİLDE ALDI

Ünlü oyuncu ayrılır ayrılmaz soluğu tatilde aldı. Tatil için Ibiza'ya giden güzel oyuncunun havuz pozlarına beğeni yağdı.

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PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Nesrin Cavadzade, paylaşımlarının altına "Soğuk suya dalma" notunu düştü. Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Ünlü isme; 'sezon açılmış', 'bu sene sezon erken açıldı' gibi yorumlar yapıldı.

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