Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı. Eski TFF başkanının oğlu çıktı

Now Tv’nin Çarşamba akşamları yayınlanan Şahane Hayatım dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade’nin eski TFF başkanının oğlu ile sevgili olduğu ortaya çıktı.