Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı. Eski TFF başkanının oğlu çıktı

Kaynak: Muhabir Online
Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı. Eski TFF başkanının oğlu çıktı
Now Tv’nin Çarşamba akşamları yayınlanan Şahane Hayatım dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade’nin eski TFF başkanının oğlu ile sevgili olduğu ortaya çıktı.

Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı “Şahika” karakteriyle büyük üne kavuşan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Şahane Hayatım adlı dizide rol alıyor.

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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Cavadzade son olarak Gökhan Alkan ile birliktelik yaşamıştı.

Birkaç gün önce sevgilisini annesiyle tanıştırdığını açıklayan Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı. Cavadzade'nin yeni sevgilisinin eski TFF başkanının oğlu olduğu ortaya çıktı.

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MuhabirOnline'ın haberine göre; Nesrin Cavadzade geçen akşam eski TFF Başkanı Servet Yardımcı’nın oğlu Kaan Yardımcı ile kameralara yakalandı.

Çift, kameraları görünce soruları yanıtlamadan oradan ayrıldı.

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