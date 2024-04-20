Nesrin Cavadzade'den bikinili paylaşım. Beğeni butonu çöktü

Ünlü isimlerin yaza hazırlık için peş peşe bikinili paylaşımları gelmeye devam ediyor.

Son olarak ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, bikinili halini Instagram’da hikaye olarak paylaştığı görüldü.

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Şahika' karakteriyle adından söz ettirdi.

Şu sıralar Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından gündeme geldi.

Zaman zaman özel hayatıyla da adından söz ettiren Cavadzade'nin en son yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanvekili Servet Yardımcı’nın oğlu Kaan Yardımcı ile görüntülenen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili videosunu paylaştı.

Kusursuz fiziğiyle beğeni toplayan Cavadzade, yayınladığı gönderiye “Uzun zamandır karbonhidratı kestim” notunu düştü.

DİĞER OYUNCULARDAN DA BİKİNİLİ PAYLAŞIM GELMİŞTİ...

Ünlü oyuncu Devrim Özkan sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmıştı. Paylaştığı karelerdeki dövme detayı ise takipçilerinin dikkatini çekmişti.

Melis Sezen de "Aldım güneşimi" diyerek bikinili resmini paylaşmıştı.

Diğer yandan Defne Samyeli de bikinili paylaşım yapan ünlüler arasında yerini almıştı.

Galatasaraylı Torreira ile aşkı gündemden düşmemişti. Oyuncu Devrim Özkan’dan bikinili pozlarla gündeme gelmişti.