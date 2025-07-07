Net rakamı Bakan açıkladı! Bedelli askerliğin fiyatı düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaş katsayılarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı genelge ile kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretleri de netleşti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 53 BİN 919 LİRA 68 KURUŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in onayıyla açıklanan genelgeye göre, kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu.

ZAM KESİN OLARAK YÜZDE 15.57

Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam oranı da yüzde 15.57 oldu.

MEMUR MAAŞ KATSAYILARI BELLİ OLDU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak aylık kaysayı 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,371113 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE KESİNLEŞTİ

Bedelli askerlik ücreti de kesin olarak 280 bin 850 lira 54 kuruş oldu. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ise ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak uygulanacak.

Bedelli askerlik bedelinin açıklanmasının ardından, ilk açıklanan rakama göre ücrette ortaya çıkan bin 45 TL'lik düşüş dikkat çekti.

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