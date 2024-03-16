Netanyahu Hamas’ın ateşkes taleplerini gülünç olarak niteledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin savaş kabinesinin İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına da izin verecek müzakereleri görüşmek üzere toplanmasının ardından Hamas'ın Gazze'de olası bir ateşkes anlaşmasına verdiği son tepkiyi "gülünç" olarak nitelendirdi.

Reuters'in haberine göre Hamas , ilk aşamada kadın askerler de dahil olmak üzere İsrailli kadınların, çocukların, yaşlıların ve esaret altındaki yaralıların 100'ü dahil 700'den fazla Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacağı iki aşamalı bir anlaşma teklif ediyor.

Hamas'ın tepkisine göre anlaşmanın ikinci aşaması, kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi ve İsrail tarafından tutulan tüm Filistinli mahkumların karşılığında geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili tartışmaları içerecek.