Netanyahu hükümetine karşı protestolar sertleşiyor. İsrail'de halk meclise girmeye çalıştı. Gözaltılar var

Tasarıya karşı çıkan göstericiler, Meclis binasına girmeye çalıştı ancak güvenlik güçleri tarafından engellendi. Bazı göstericiler gözaltına alınırken, muhalefet milletvekilleri ile hükümet üyeleri arasında da tartışma yaşandı.

Meclis önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail bayrakları ve pankartlarla yargı reformunu protesto etti. Göstericiler, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin kısıtlanmasını "kırmızı çizgi" olarak nitelendirerek uzun bir kırmızı balon taşıdı.

Yargı reformu tasarısının kamuoyunda "akla yatkınlık maddesi" olarak bilinen kritik maddesi, hükümetin aldığı kararların "kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle "mantık dışı olduğunu" belirterek iptal edilmesini engelliyor. Tasarının Mecliste bu gece yapılan ilk oylamasının ardından ikinci ve üçüncü oylamaların ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

VERGİ SUÇLUSU DERİ'YE BAKANLIK YOLU AÇILDI

İsrail'de vergi suçlarından dolayı hapis yatan ve şartlı tahliye edilen Şas Partisi lideri Arya Deri, yeni hükümette Başbakan Yardımcısı, İçişleri ile Sağlık Bakanı olmuştu. Ancak Yüksek Mahkeme, "akla yatkınlık" ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Deri'nin bakanlığını iptal etmişti. Bu karara 11 yargıçtan sadece biri karşı çıkmıştı. Başbakan Netanyahu da Deri'yi görevden almak zorunda kalmıştı.

Fakat Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlayan ve yargı atamalarında iktidara söz hakkı tanıyan bir yargı reformu hazırladı. Bu reform, ülkede büyük tepki ve protestolara yol açtı. Netanyahu, reformu 27 Mart'ta erteleme kararı aldığını duyurdu. Ancak mayıs sonunda Meclisten geçmesi beklenen 2023-2024 bütçesinin ardından reformun yeniden gündeme geleceğini bildirdi.

Bu arada, yargı reformunun geçmesi halinde Deri'nin bakanlık görevine geri dönebileceği ifade ediliyor.