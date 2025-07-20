Netanyahu ile Papa telefonda görüştü

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarından biri, bölgedeki tek Katolik kilisesini hedef aldı. Latin Patrikhanesi'nin açıklamasına göre, Kutsal Aile Kilisesi sabah saatlerinde vuruldu ve saldırı sonucu kilise rahibi Gabriel Romanelli'nin de aralarında bulunduğu birçok kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, hasarın boyutunun araştırıldığını belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri, X platformundaki paylaşımında “Gazze’deki Kutsal Aile Kilisesi’ne yönelik hasar ve olay yerindeki can kaybı raporları tarafımızca incelenmektedir. Sivillerin ve dini yapılar da dahil olmak üzere sivil tesislerin zarar görmemesi için her türlü çaba gösterilmektedir” ifadelerine yer verdi.

VATİKAN’DAN RESMİ AÇIKLAMA: GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Saldırının ertesi günü Vatikan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Papa Leo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Papa, hem ateşkesin sağlanması hem de Gazze’deki savaşın sona ermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Papa Leo, ibadethanelerin, dini toplulukların ve sivil halkın hem İsrail’de hem Filistin topraklarında korunmasının acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Vatikan açıklamasında, “Papa Leo, savaşın neden olduğu derin insani krizin bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getirmiştir” denildi. Görüşmede ayrıca İsrail’in gerçekleştirdiği bu son saldırının bölgede dini yapılar üzerindeki baskıyı artırdığı da vurgulandı.

İTALYA’DAN SERT TEPKİ: “BU SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ”

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı açıklamada kilisenin vurulmasını şiddetle kınadı. Meloni, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef aldığı saldırıların aylarca sürdüğüne dikkat çekerek, “Bu tür davranışlar hiçbir askeri gerekçeyle açıklanamaz” ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de benzer şekilde saldırıyı eleştirdi ve dini yapılara yönelik bu tür eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getirdi.

Gazze'deki Katolik cemaatin sayısının oldukça sınırlı olduğu bilinirken, bu tür saldırılar Hristiyan topluluklar üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Kutsal Aile Kilisesi'nin vurulması, Gazze'deki savaşın sadece Müslüman değil, tüm dini azınlıklar üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail tarafı, olayın detaylarını henüz netleştirmemiş olsa da, uluslararası toplumdan gelen tepkiler üzerine bu saldırıya ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapılması bekleniyor.