Netanyahu: İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım

Netanyahu, "Bu konuda asla taviz vermeyeceğim, geri adım atmayacağım ve en küçük bir geri çekilme bile göstermeyeceğim" dedi.

HAMAS’A TESLİMİYET UYARISI

Önceden kaydedilmiş bir video mesaj yayımlayan Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, “Eğer şimdi Hamas’ın dikte ettiklerine boyun eğersek, askerlerimizin, ölülerimizin ve yaralılarımızın sayesinde elde ettiğimiz savaşın tüm büyük kazanımları ortadan kalkar. Başbakanınız olarak boyun eğmeyeceğim. Böyle bir teslimiyet, ülkeyi ve sizleri tehlikeye atar” ifadelerini kullandı.

"GAZZE’NİN YENİDEN DOĞUŞ SAVAŞI SÜRECEK"

Ateşkes çağrılarını “teslimiyet çağrıları” olarak nitelendiren Netanyahu, bu çağrılara kulak verilseydi birçok stratejik adımın atılamayacağını savundu. “Refah’a giremez, Philadelphi Koridoru’nun kontrolünü ele geçiremez, Hizbullah’a yönelik saldırıyı gerçekleştiremez, Hamas liderlerini etkisiz hale getiremez, Suriye’de Esad rejiminin çöküşü için gereken ortamı oluşturamaz ve İran’a ağır darbe vuramazdık” diyen Netanyahu, İsrail’in hala varoluşsal bir tehdit altında yaşayacağını ifade etti. Hamas’ın, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini ve güvenlik bölgesinden çıkmasını talep ettiğini söyleyen Netanyahu, “Hamas’ı yok etmeden, tüm esirlerimizi geri almadan ve Gazze artık İsrail için bir tehdit oluşturmaktan çıkmadan, yeniden doğuş savaşına son vermeyeceğiz” dedi.

"SAVAŞA GERİ DÖNMEK MÜMKÜN OLMAZ"

İsrail’in esirleri aldıktan sonra savaşa geri döneceği yönündeki iddialara da yanıt veren Netanyahu, Hamas’ın bağlayıcı uluslararası garantiler istediğini dile getirdi. “Hamas aptal değil. Aldatma illüzyonunu mümkün kılmayan bağlayıcı uluslararası garantiler talep ediyorlar. Bu insanlar uluslararası sistemin nasıl işlediği hakkında hiçbir fikre sahip değil. Ne ABD, ne Çin, ne Rusya, ne de BM Güvenlik Konseyi’ndeki diğer ülkeler bu dolandırıcılıkla iş birliği yapacak. Bu, savaşa geri dönmeyi imkânsız hale getirecek ve bunu yapmak için hiçbir meşruiyetimiz olmayacak” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Netanyahu, geçmişte atılan adımların önemine dikkat çekti. “İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlıyım. Bu konuda asla taviz vermeyeceğim, geri adım atmayacağım ve en küçük bir geri çekilme bile göstermeyeceğim” diyen Netanyahu, “Geçmişte İran’ın nükleer programına zarar vermek ve geciktirmek için attığım adımlara karşı çıkanların şimdi yönelttiği eleştirileri dinlemek gerçekten eğlenceli. Eğer o adımlar atılmamış olsaydı, İran 10 yıl önce nükleer silaha sahip olurdu” şeklinde konuştu.