Netanyahu İsrail ordusunun kararını tanımadı. 'Bu asla olmayacak'

Düzenleme: Kaynak: AA
Netanyahu İsrail ordusunun kararını tanımadı. 'Bu asla olmayacak'

İsrail ordusu tarafından duyurulan 'taktiksel ateşkes' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öfkelendirdi. Açıklama hakkında bilgisi olmadığını dile getiren Netanyahu, "Bu asla olmayacak" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "taktiksel ateşkes"e ilişkin yapılan açıklamayı reddettiğini belirterek gelişmeyi medyadan öğrendiğini iddia etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarafından servis edilen habere göre Netanyahu, hükümetin haftalık olağan toplantısında gündemi değerlendirdi.

“BU ASLA OLMAYACAK”

Burada yaptığı açıklamada İsrail’deki siyasi liderliğin ordu tarafından yapılan açıklama tarafından bilgilendirilmediğini iddia ederek, ateşkesin asla olmayacağını dile getirdi.

Netanyahu, kendileriyle koordinasyon olmaksızın böyle bir duyurunun nasıl yapıldığına dair soruşturma başlatıldığını da belirtti.

Bahsi geçen ateşkes anlaşmasını reddettiğini ifade eden İsrail Başbakanı, medyadan bu sabah ilk kez duyduğunu dile getirdiği açıklamanın kendisin için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Öte yandan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla kısa ateşkes süreleri olduğunu öne süren Netanyahu bunun Ordu Sözcüsü'nün belirttiği şekilde gerçekleşmediğine dikkat çekti.

TAKTİKSEL ATEŞKES' AÇIKLAMASI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan bu sabah yaptığı paylaşımda "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini" açıklamıştı.

Adraee, daha sonra ise "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmaların durmadığını, Refah'ta çatışmaların devam ettiğini" açıklamıştı.

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