Netanyahu “Refah” için ABD’den izin istedi. Tehdit etmeyi de ihmal etmedi

İsrail-Hamas çatışmalarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana altıncı kez Ortadoğu'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de Netanyahu ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Blinken'ın Netanyahu ile görüşmesi sonrası Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya geleceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Blinken'a "Refah'a gireceğiz" dediğini söyledi.

Netanyahu, "Bunu ABD'nin desteğiyle yapmayı umuyorum ama mecbur kalırsak tek başımıza yaparız" dedi.

Blinken ise İsrail'in Gazze Şeridinin güneyinde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a olası kara saldırısına ilişkin, "Refah'a bir askeri operasyon İsrail'e beklediği güvenliği sağlamayacak. Refah saldırısı İsrail'i dünyada daha da yalnızlaştırma riski taşıyor." ifadesini kullandı.