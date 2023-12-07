Netanyahu'dan çarpıcı iddia. 'Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın evi kuşatıldı'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın evinin kuşatıldığını iddia etti.

KAYNAK: AA
Netanyahu'dan çarpıcı iddia. 'Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın evi kuşatıldı'

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun Sinvar'ın Gazze'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'taki evini kuşattığını öne sürdü.

Netanyahu, "Evi kalesi değil, kaçabilir ama onu bulmamız an meselesi." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile görüştüğü bilgisini veren Netanyahu, Kızılhaç yetkililerinin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri ziyaret etmesinin sağlanması için Spoljaric'den Katar ile iletişime geçmesini istediğini aktardı.

"HAN YUNUS'UN KALBİNDE SAVAŞIYORUZ"

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin "ilk defa" Han Yunus kent merkezinde savaştığı belirtildi.

Özel kuvvetler dışında birliklerin de Han Yunus kent merkezini kuşatmaya başladığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın da bu bölgeden olduklarına işaret edildi.

Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içerideki Han Yunus kenti, savaş öncesinde 54 kilometrekare alanda yaklaşık 207 bin nüfusuyla Gazze Şeridi'nin kent merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip ikinci bölgesi olarak biliniyor.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasının ardından burayı "askeri bölge" ilan etmişti.

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